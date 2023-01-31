Дизайнер назвал актуальные в наши дни предметы интерьера из СССР

Стул из 50-х с кожаной обивкой и высокой спинкой, которые когда-то можно было увидеть в райкомах и домах культуры, некоторые владельцы, по словам архитектора, вписывают в современный интерьер очень оригинально. Например, используют в качестве прикроватной тумбочки или подставки под фарфоровую или бронзовую статуэтку родом из СССР. В итоге получается интересное и свежее решение, добавил он.

Ранее о непростой судьбе одного из исторических зданий Москвы — переделанного под бизнес-центр трехэтажного клуба Дорхимзавода архитектора Константина Мельникова — стало известно из беседы с исполняющей обязанности директора Государственного музея Мельниковых Анной Кистановой.