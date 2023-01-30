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09:17, 30 января 2023
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Стало известно о непростой судьбе одного из исторических зданий Москвы

Стало известно о непростой судьбе одного из исторических зданий Москвы
Фото: Stas Lobov / Wikimedia Commons

О непростой судьбе одного из исторических зданий Москвы — переделанного под бизнес-центр трехэтажного клуба Дорхимзавода архитектора Константина Мельникова — «Мосленте» стало известно из беседы с исполняющей обязанности директора Государственного музея Мельниковых Анной Кистановой.

«В советские годы это был полноценный Дом культуры. Когда Советский Союз рухнул, здание стало приходить в негодность. Сначала там еще проводили какие-то занятия, кружки, в целом район жил. А в 1990-х дом, видимо, перекупили, и до 2004 года там был рок-клуб Tabula rasa, проходили концерты. Потом произошел пожар, который привел к реконструкции и научной реставрации», — поделилась она.

После завершения работ в 2009 году у здания появился другой собственник. Некоторое время там было банковское помещение, в которое не пускали.

«Мы делали запрос, чтобы попасть внутрь, потому что у нашего музея есть прекрасная автобусная экскурсия "Москва Константина Мельникова". И во всех сохранившихся сооружениях в городе мы у разных владельцев запрашивали возможность доступа. Здесь нам было отказано», — рассказала Кистанова.

После этого арендаторы в доме не раз менялись: был там и магазин «Ткани» с шоу-румом, а теперь — офисы, добавила она.

Сегодня переделанный под бизнес-центр трехэтажный клуб Дорхимзавода 1929 года постройки выставлен на продажу. За него просят 830 миллионов рублей — по 272 тысячи за метр.

Ранее свой отказ от покупки «Дома-яйца» в Москве объяснил художник Никас Сафронов. Ему предложили приобрести этот необычный четырехэтажный особняк на улице Машкова за 1,2 миллиона долларов.

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