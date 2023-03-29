Стилист перечислила актуальные тренды теплого сезона-2023

Актуальные тренды теплого сезона-2023 перечислила в беседе с «Мослентой» персональный стилист, аналитик трендов Евгения Гудошина. Она посоветовала весной и летом носить вещи с накладными карманами и деним.

«Цветочный принт и пастельные оттенки актуальны каждой весной. Но есть и другие тренды, которые стоит внедрить в гардероб», — отметила специалист.

Гудошина рекомендовала вспомнить о «вареных» джинсах из 1980-х и в целом уделить больше внимания дениму. Для гармонизации пропорций она дала совет комбинировать объемные и облегающие вещи.

Еще один тренд этого весенне-летнего сезона — зеленый цвет. «Шалфей, фисташка, зеленый чай и молодая листва — это не рецепт веганского салата, а актуальные сейчас оттенки зеленого. Нежные и деликатные, они хороши как в верхней одежде, так и в летящих платьях», — рассказала эксперт. Собеседница «Мосленты» порекомендовала сочетать зеленые вещи с белыми, бежевыми, нежно-голубыми или пыльно-розовыми.

Выбирая весеннее пальто, стоит отдать предпочтение максимально длинным вариантам. «Важный нюанс — расширенная линия плеча или спущенные рукава. А силуэт может быть как приталенным, так и прямым», — уточнила Гудошина.

Стилист посоветовала не обходить вниманием вещи с накладными карманами: рубашки, пиджаки, юбки и верхнюю одежду. «Но не забывайте, что накладные карманы увеличивают объем той части тела, на которой расположены», — отметила модный эксперт.

Появившиеся на модном горизонте прошлым летом удлиненные шорты до колена в этом сезоне снова актуальны. Носить их стоит со свободными прямыми пиджаками или рубашками, а также с укороченными топами или заправленными легкими блузами. «Самым смелым модницам рекомендую сочетать их с высокими сапогами», — сказала Гудошина.

Несмотря на все еще главенствующий на подиумах оверсайз, в новом сезоне актуален силуэт платья «по фигуре». «Выбирайте его в длине от середины икры и ниже. Если в обтягивающих моделях вы чувствуете некоторый дискомфорт, сверху можно накинуть пиджак или свитер с рваным краем, который, благодаря росту тренда на гранж, тоже сегодня в моде», — добавила собеседница «Мосленты».

Ранее «громкий тренд» этой весны назвал популярный стилист Александр Рогов.