Стилист Рогов назвал «громкий тренд» сезона

«Громкий тренд» этой весны назвал в личном Telegram-канале стилист Александр Рогов.

«Один из самых громких трендов сезона — змеиная кожа», — написал фэшн-эксперт. Он отметил, что кожа может быть не только нейтральных, но и ярких оттенков. В своем образе такой модный принт можно не только «сложно сочетать, растягивая цвета и акценты», но и носить с базовыми вещами.

Рогов опубликовал подборку образов, где в основном со змеиным принтом были куртки, пальто, брюки или юбки. Также в таком стиле была выполнена обувь — туфли и сапоги.

Ранее стилист Лисовец перечислил модные в этом сезоне аксессуары.