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17:00, 13 ноября 2022
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Александр Маршал назвал отличительное качество москвичей

Александр Маршал назвал отличительное качество москвичей
Фото: Dekler Ph / Unsplash

Отличительное качество москвичей в интервью «Москвич Mag» назвал российский рок-музыкант, певец, бас-гитарист и участник группы «Парк Горького». Он отметил, что сам приехал в столице в 1980 году, поэтому считает себя «понаехавшим».

«Могу сказать, что они отличаются немного таким суетным характером. Видимо, большой город накладывает свой отпечаток. Провинциалы более спокойные и рассудительные, можно так сказать. У москвичей все быстро, бегом, вперед!» — поделился артист.

Ранее главное отличие россиян от японцев назвал актер и режиссер Джунсуке Киносита. По мнению иностранца, русские никогда не беспокоятся о том, как они выглядят в глазах других.

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