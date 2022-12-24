Умер юморист «Кривого зеркала» Александр Пономаренко

В возрасте 55 лет умер юморист, участник телепередачи «Кривое зеркало» Александр Пономаренко. Об этом в своем Telegram-канале сообщил телеведущий Андрей Малахов.

«Еще месяц назад была надежда, мы снимали программу, он был в хорошем расположении духа… верил в лучшее. Очень жаль. Царствия Небесного», — написал он.

Информацию о смерти артиста РИА Новости подтвердил его брат Валерий Пономаренко. «Это правда, но я сейчас не в том состоянии, чтобы рассказать об обстоятельствах», — сообщил собеседник агентства.

Валерий и Александр Пономаренко стали известны благодаря съемкам в программе «Кривое зеркало» под руководством Евгения Петросяна. Братья были лауреатами Международного конкурса «Кубок юмора-99» и фестиваля сатиры и юмора «Золотой Остап-2001».

Ранее также стало известно, что памятник солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову установят в Москве к 6 сентября 2023 года. Монумент появится на могиле певца на Троекуровском кладбище.