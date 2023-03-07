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19:14, 07 марта 2023
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Александр Васильев высказался о возвращении «Модного приговора» в эфир

Сотрудники «Модного приговора» рассказали о судьбе шоу в эфире Первого канала.

Александр Васильев высказался о возвращении «Модного приговора» в эфир
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

О возвращении шоу «Модный приговор» в эфир Первого канала высказался в беседе с РИА Новости историк моды и ведущий проекта Александр Васильев.

«Я думаю, что это будет очень скоро, и я уверен, что все произойдет», — заявил он. Историк добавил, что совершенно точно продолжит вести передачу, но больше ничего сказать не может, так как это служебная тайна.

Вскоре источник в команде «Модного приговора» заявил агентству, что слухи о возвращении шоу в эфир преждевременные. «Программа по-прежнему в отпуске», — цитирует его РИА Новости.

Ранее ведущий «Модного приговора» назвал четыре правила удачного шопинга. Перед тем, как отправиться за новой одеждой, он порекомендовал определиться со своей «имиджевой задачей».

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