Ведущий «Модного приговора» назвал четыре правила удачного шопинга

Четыре правила удачного шопинга назвал историк моды, ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев в своем Telegram-канале. Перед тем, как отправиться за новой одеждой, он порекомендовал определиться со своей «имиджевой задачей».

«Перед походом в магазин задайте себе вопрос, какие сферы жизни актуальны для вас, чтобы понимать, куда, для чего и для кого мы одеваемся», — объяснил Васильев.

Для удачных покупок эксперт посоветовал узнать свой цветотип и составить для себя индивидуальную палитру оттенков. «Многие искренне думают, что универсальная база — черный и серый цвет. Это не так. Базовые цвета в гардеробе у каждого свои», — заявил телеведущий.

При подборе гардероба следует ориентироваться на свой тип фигуры. Подчеркнуть достоинства и спрятать недостатки можно при любом типе, отметил Васильев. «Запомните, что ваша задача с помощью одежды постараться визуально приблизить свои формы к эталонной форме — это песочные часы», — напомнил он.

Нельзя забывать о качестве ткани. Перед покупкой вещь необходимо осмотреть и проверить мелкие детали — пуговицы, петли, торчащие нитки. «Отдавайте предпочтение плотным тканям, чтобы ваш образ всегда выглядел элегантно», — заключил историк моды.

Ранее Васильев назвал вещи, опошляющие образ. «Обтягивающие вещи при роскошной фигуре делают женщину пошлой, а пошлость — это враг элегантности», — объяснил он.