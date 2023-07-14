Алена Свиридова показала селфи-видео из поезда дальнего следования

На поезде дальнего следования решила вернуться из Крыма в Москву певица Алена Свиридова. В личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) она опубликовала снятое в вагоне купе видео.

«Еду в поезде из Симферополя в Москву. СВ не было, выкупила купе целиком. Считаю, что прекрасно проведу тут время, потому что буду читать, играть на гитаре… А еще у меня много еды с собой, как у настоящего пассажира. Целые сутки буду в пути. В общем, хорошо развлекусь!» — поделилась артистка. Более месяца она отдыхала на даче в Керчи.