Алена Свиридова показала селфи-видео из поезда дальнего следования
Певица Алена Свиридова опубликовала видео из купе поезда по пути из Крыма в Москву.
На поезде дальнего следования решила вернуться из Крыма в Москву певица Алена Свиридова. В личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) она опубликовала снятое в вагоне купе видео.
«Еду в поезде из Симферополя в Москву. СВ не было, выкупила купе целиком. Считаю, что прекрасно проведу тут время, потому что буду читать, играть на гитаре… А еще у меня много еды с собой, как у настоящего пассажира. Целые сутки буду в пути. В общем, хорошо развлекусь!» — поделилась артистка. Более месяца она отдыхала на даче в Керчи.
На видео Свиридова показала себя без макияжа. В комментариях подписчики восхитились ее естественной красотой. Многие пожелали ей легкой дороги и отметили, что любят путешествовать на поездах.
Ранее в регулярных поездках на подмосковных электричках призналась певица Лолита Милявская.