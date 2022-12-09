Лолита призналась в регулярных поездках на подмосковных электричках

В регулярных поездках на подмосковных электричках призналась певица Лолита Милявская в интервью Teleprogramma.pro. Артистка сообщила, что на пригородных поездах добирается до дачи.

Милявская подчеркнула, что чувствует себя комфортно во время поездок. «Электрички стали сейчас нарядные: классные, теплые. Зачем мне два с половиной часа сидеть в пробке, в машине, если есть электрички?!» — заявила певица. По ее словам, для проезда она пользуется пенсионным удостоверением.

Ранее Милявская записала видео из электрички по пути на собственное выступление в подмосковном Жуковском. Певица рассказала, что воспользоваться общественным транспортом она решила из-за большой загруженности на дорогах.