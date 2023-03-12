Алена Водонаева показала свои танцы в откровенном наряде

Танцы в откровенном наряде показала в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) популярная телеведущая и писательница Алена Водонаева. В эти дни она отдыхает с друзьями на Бали.

«Настраиваюсь на московский муд. 14 марта буду дома», — подписала Водонаева ролик, в котором танцует под песню «Казанова» группы «Наутилус Помпилиус» в бикини и накинутом поверх него прозрачном платье с разрезом. Знаменитость попросила в ближайшее время не обращаться к ней по рабочим вопросам.