Люди
18:36, 12 марта 2023
1 мин.

Алена Водонаева показала свои танцы в откровенном наряде

Телеведущая Водонаева станцевала в прозрачном платье с разрезом во время отдыха на Бали.

Алена Водонаева показала свои танцы в откровенном наряде
Фото: @alenavodonaeva

Танцы в откровенном наряде показала в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) популярная телеведущая и писательница Алена Водонаева. В эти дни она отдыхает с друзьями на Бали.

«Настраиваюсь на московский муд. 14 марта буду дома», — подписала Водонаева ролик, в котором танцует под песню «Казанова» группы «Наутилус Помпилиус» в бикини и накинутом поверх него прозрачном платье с разрезом. Знаменитость попросила в ближайшее время не обращаться к ней по рабочим вопросам.

На жарком острове Водонаева также организовала себе фотосессию в коротком сетчатом топе и продемонстрировала подписчикам видеозапись со съемки. «Показываю, чтобы не орали про фотошоп талии. А то меня это утомляет», — заявила она.

Ранее Водонаева ответила на вопрос о желании родить еще детей. Она предложила подписчикам отдать ей своих наследников на воспитание.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.