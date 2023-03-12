Алена Водонаева показала свои танцы в откровенном наряде
Телеведущая Водонаева станцевала в прозрачном платье с разрезом во время отдыха на Бали.
Танцы в откровенном наряде показала в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) популярная телеведущая и писательница Алена Водонаева. В эти дни она отдыхает с друзьями на Бали.
«Настраиваюсь на московский муд. 14 марта буду дома», — подписала Водонаева ролик, в котором танцует под песню «Казанова» группы «Наутилус Помпилиус» в бикини и накинутом поверх него прозрачном платье с разрезом. Знаменитость попросила в ближайшее время не обращаться к ней по рабочим вопросам.
На жарком острове Водонаева также организовала себе фотосессию в коротком сетчатом топе и продемонстрировала подписчикам видеозапись со съемки. «Показываю, чтобы не орали про фотошоп талии. А то меня это утомляет», — заявила она.
Ранее Водонаева ответила на вопрос о желании родить еще детей. Она предложила подписчикам отдать ей своих наследников на воспитание.