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19:39, 18 декабря 2022
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Алена Водонаева ответила на вопрос о желании родить еще детей

Алена Водонаева ответила на вопрос о желании родить еще детей
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

На вопрос о желании родить еще детей ответила в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), телеведущая Алена Водонаева.

«Нет. Хотя не так. Рожать — нет. Своих несите — воспитаю», — заявила она в сторис в ответ на вопрос одного из фолловеров.

Другой подписчик поинтересовался, какими были причины разводов Водонаевой с первым и вторым мужем. Знаменитость объяснила, что ни с одним из них не сошлась характером.

Телеведущая была замужем дважды — за бизнесменом Алексеем Малакеевым и за музыкантом Алексеем Комовым. От первого брака у нее есть сын Богдан, сейчас ему 12 лет.

Ранее Водонаева высказалась о красоте русских мужчин. Она сравнила их с представителями сильного пола из других стран.

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