Водонаева высказалась о красоте русских мужчин

О красоте русских мужчин высказалась в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), популярная журналистка, телеведущая и писательница Алена Водонаева.

«Очевидно, что турки и итальянцы, например, реально красивые люди. Лично я люблю скандинавов по типажу, но у меня же есть глаза», — заявила она в сторис в ответ на просьбу одного из подписчиков сравнить наших мужчин с иностранными.

Есть красавцы и среди русских, продолжила Водонаева. «Но если сравнивать глобально — все очевидно», — заключила она.

Ранее Водонаева отреагировала на слово «крайний» в соцсетях. Фолловер поинтересовался, когда телеведущая «крайний раз плакала».