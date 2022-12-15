Люди
15:25, 15 декабря 2022
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Водонаева высказалась о красоте русских мужчин

Алена Водонаева
Алена Водонаева
Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

О красоте русских мужчин высказалась в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), популярная журналистка, телеведущая и писательница Алена Водонаева.

«Очевидно, что турки и итальянцы, например, реально красивые люди. Лично я люблю скандинавов по типажу, но у меня же есть глаза», — заявила она в сторис в ответ на просьбу одного из подписчиков сравнить наших мужчин с иностранными.

Есть красавцы и среди русских, продолжила Водонаева. «Но если сравнивать глобально — все очевидно», — заключила она.

Ранее Водонаева отреагировала на слово «крайний» в соцсетях. Фолловер поинтересовался, когда телеведущая «крайний раз плакала».

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