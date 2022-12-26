Алеся Кафельникова опубликовала фото в бикини

Фото в бикини опубликовала в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России (https://m.lenta.ru/tags/geo/rf/) соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) 24-летняя российская модель Алеся Кафельникова. Манекенщица приняла участие в профессиональной съемке на острове Бали.

«Моя любимая часть в путешествиях — показывать вещи, созданные Богом, которые прекрасны так же, как и я», — подписала она фотографию в синем купальнике на фоне океана.

Внешний вид Кафельниковой восхитил пользователей сети. «Идеальное тело», «Фигура мечты», «Невероятная девушка», «Сексуально», — написали комментаторы.

Ранее в купальнике сфотографировалась российская гимнастка, олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова. Спортсменка выложила фото с отдыха на Мальдивах.