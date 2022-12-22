Российская олимпийская чемпионка показала фигуру в купальнике

Фигуру в купальнике показала в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) российская гимнастка, олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова. Спортсменка выложила фото с отдыха на Мальдивах.

«Это тот самый отдых, который можно назвать отдыхом. Моя голова совсем забыла тут о том, что такое расписание на день», — поделилась гимнастка впечатлениями от поездки.

Фото спортсменки в бикини на берегу океана восхитило пользователей сети. «Невероятная красавица», «Русалка», «Там никто не утонул от счастья, увидев такую красоту?» — написали комментаторы.

Ранее фигуру в купальнике показала российская модель Алеся Кафельникова. 24-летняя манекенщица опубликовала фото с отдыха на Бали.