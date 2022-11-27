13:38, 27 ноября 2022
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24-летняя модель Алеся Кафельникова поделилась видео в бикини из бассейна
Кадр: @kafelnikova_a
Видеозаписью в бикини в бассейне поделилась с подписчиками в сторис на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) дочь титулованного российского теннисиста Евгения Кафельникова Алеся.
На ролике 24-летняя модель, не так давно впервые ставшая матерью, позирует в сине-зеленом раздельном купальнике с цветочным принтом и в соломенной шляпе, показывая фигуру. На данный момент она находится на отдыхе на Бали.
Ранее фото в купальнике опубликовала 40-летняя телеведущая Алена Водонаева. На снимке блогерша позирует, сидя на лежаке пляжа пятизвездочной гостиницы. На ней надето темно-зеленое бикини на завязках.