24-летняя модель Алеся Кафельникова поделилась видео в бикини из бассейна

На ролике 24-летняя модель, не так давно впервые ставшая матерью, позирует в сине-зеленом раздельном купальнике с цветочным принтом и в соломенной шляпе, показывая фигуру. На данный момент она находится на отдыхе на Бали.

Ранее фото в купальнике опубликовала 40-летняя телеведущая Алена Водонаева. На снимке блогерша позирует, сидя на лежаке пляжа пятизвездочной гостиницы. На ней надето темно-зеленое бикини на завязках.