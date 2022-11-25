Ида Галич призналась в отношениях с альфонсом

Об отношениях с альфонсом рассказала в YouTube-шоу журналистки Надежды Стрелец популярная российская блогерша Ида Галич. Телеведущая призналась, что возлюбленный обманул ее на деньги.

«В моей жизни был Лжедмитрий. Он обманул, подставил, подвел, пытался увести у меня бизнес, кинул на деньги. Он профессиональный альфонс, просто в рейтинге топ-5 Москвы», — сказала Галич.

Блогерша уточнила, что родители сразу высказались против отношений с тем мужчиной, однако сама Галич не сразу догадалась, что имеет дело с аферистом. При этом она заявила, что осталась благодарна бывшему бойфренду за такой опыт.

Ранее Ида Галич опубликовала селфи без косметики. Блогерша призналась, что отказалась от использования фильтров в сети и привыкла к своей естественной внешности.