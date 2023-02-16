Команда «ВКонтакте» разработала алгоритм для анализа медиаконтента

О разработке алгоритма для анализа медиаконтента и запуске новой ленты рекомендаций сообщили «Мосленте» представители социальной сети «ВКонтакте».

«"ВКонтакте" продолжает масштабное обновление приложения и представляет ленту медиарекомендаций с акцентом на яркие визуальные форматы и глубокое вовлечение аудитории. Это бесконечная лента с фотографиями, публикациями, клипами и контентными подборками в компактном виде», — заявили разработчики популярной соцсети.

Команда «ВКонтакте» начала тестировать новый продукт на части аудитории в конце декабря 2022 года. Сотрудники соцсети проверили несколько вариантов интерфейса и в результате создали ленту медиарекомендаций с поддержкой фото, клипов, видео и публикаций в разных тематических вертикалях. «Новый продукт — продолжение курса обновлений с акцентом на контент и быстрое потребление», — заявили собеседники «Мосленты».

Теперь в основе ленты — алгоритмы машинного обучения. Они на новом уровне определяют тематики и анализируют контент на релевантность, актуальность, трендовость и визуальную привлекательность. Одна из главных задач продукта — познакомить аудиторию с новыми интересными авторами, тематиками и форматами, поэтому лента формируется уникальной для каждого пользователя и регулярно обновляется.

Точность рекомендаций повышается благодаря различным сигналам: лайкам, просмотрам, комментариям, раскрытию контента, подпискам, репостам и сотням других факторов. Если нажать на любую публикацию, откроется тематическая подборка похожих записей в разных форматах — в том числе с текстами, музыкой, опросами и статьями.

Ранее в пресс-службе компании VK поделились подробностями о запуске в столице выставки цифрового искусства AURORA. Масштабная выставка пройдет с 17 февраля по 3 марта 2023 года.