Москвичам покажут северное сияние
Москвичам покажут северное сияние. Подробностями о запуске в столице выставки цифрового искусства AURORA с «Мослентой» поделились в пресс-службе компании VK.
«Выставка подготовлена финалистами курса по медиа-арту креативной платформы "Простор" при поддержке галереи цифрового искусства Generative Gallery, агентства оператора цифровых медиа форматов INTENTION и Министерства культуры Мурманской области», — рассказали представители компании.
Под руководством медиа-художников, кураторов и других экспертов индустрии из команды Generative Gallery участники программы «Простора» учились разбираться в современном искусстве и разрабатывать концепции собственных арт-проектов, узнавали, как формировать артист стейтмент, позиционировать свое творчество и продвигать личный бренд.
В финал попали 12 лучших творцов, свои работы они объединили для выставки AURORA. В этих работах художники, впервые увидевшие северное сияние все вместе, переосмыслили в цифровом формате легенды коренных народов Севера, урбанистические рельефы и природный ландшафт Мурманской области, феномен северного сияния. «Все работы получились разнообразными и сохранили неповторимый визуальный стиль авторов», — привели в пресс-службе замечание основателя и куратора Generative Gallery Ивана Нефедкина.
«Северное сияние — одно из самых удивительных и завораживающих физических явлений в нашей стране. 12 представителей арт-резиденции креативной платформы "Простор", которую развивает компания VK, создали эту выставку цифрового искусства. Благодаря проекту даже те, кто никогда не был в Мурманске, смогут почувствовать и окунуться в неповторимую атмосферу этого северного края», — отметила директор по развитию социально значимых сервисов VK Ольга Гамза.
Масштабная выставка AURORA будет проходить на одном из самых больших медиа-фасадов Москвы. С 17 февраля по 3 марта 2023 года работы художников будут демонстрироваться на лицевой стене ТРЦ «РИО» (Ленинский проспект, 109) ежедневно с 18:00 до 18:30.
«Площадкой для выражения современных мировых трендов и направлений будут цифровые поверхности INTENTION. Привычные рекламные щиты станут арт-объектами и площадкой для реализации творческих проектов», — процитировали в пресс-службе генерального директора INTENTION Сергея Орехова.
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