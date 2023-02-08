Москвичам покажут северное сияние

Под руководством медиа-художников, кураторов и других экспертов индустрии из команды Generative Gallery участники программы «Простора» учились разбираться в современном искусстве и разрабатывать концепции собственных арт-проектов, узнавали, как формировать артист стейтмент, позиционировать свое творчество и продвигать личный бренд.

В финал попали 12 лучших творцов, свои работы они объединили для выставки AURORA. В этих работах художники, впервые увидевшие северное сияние все вместе, переосмыслили в цифровом формате легенды коренных народов Севера, урбанистические рельефы и природный ландшафт Мурманской области, феномен северного сияния. «Все работы получились разнообразными и сохранили неповторимый визуальный стиль авторов», — привели в пресс-службе замечание основателя и куратора Generative Gallery Ивана Нефедкина.