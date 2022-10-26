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15:49, 26 октября 2022
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Нарколог предупредил о смертельной опасности употребления алкоголя перед сном

Нарколог предупредил о смертельной опасности употребления алкоголя перед сном
Фото: Kobby Mendez / Unsplash

О смертельной опасности употребления алкоголя перед сном предупредил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

«У выпившего человека снижается тонус мышц языка, мягкого неба, глотки, его сон сопровождается храпом и синдромом апноэ, временным прекращением дыхания. В результате от кислородного голодания страдает мозг и сердце. Повышается риск внезапной смерти», — сказал врач.

По словам медика, спиртные напитки ухудшают качество сна: организм не восстанавливается, нарушаются фазы сна, утром болит голова, человек чувствует слабость и ощущает себя разбитым. Кроме того, алкоголь обладает мочегонным эффектом и заставляет просыпаться по несколько раз за ночь.

Ранее раскрыта связь употребления алкоголя с амнезией. Под воздействием алкоголя перестают нормально функционировать разные участки мозга. Наступает фрагментарная потеря памяти, а в тяжелых случаях — амнезия.

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