Раскрыта связь употребления алкоголя с амнезией

Негативное влияние алкоголя на здоровье мозга и связь его употребления с амнезией раскрыло Министерство здравоохранения России.

«Организм воспринимает поступление алкоголя как аварию в центральной нервной системе. Происходит это из-за токсинов, повреждающих нейроны головного мозга вследствие потребления алкоголя», — говорится в сообщении.

Под воздействием алкоголя перестают нормально функционировать разные участки мозга. Так, наступает фрагментарная потеря памяти, а в тяжелых случаях — амнезия.

При амнезии кажется, будто часть дня стерта из памяти. В Минздраве отметили, что к симптомам алкогольной амнезии относят дезориентацию в пространстве и времени, ощущение полной беспомощности; повышенную тревожность, плохое настроение и агрессивность; слабость в теле; страх из-за невозможности восстановить картину вечера; чувство стыда и вины.

Ранее врач высказался о безопасной дозе алкоголя. Вдовин предупредил, что регулярное употребление спиртного даже в малых дозах приводит к алкоголизму.