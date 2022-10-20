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01:23, 20 октября 2022
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Раскрыта связь употребления алкоголя с амнезией

Раскрыта связь употребления алкоголя с амнезией
Фото: Yutacar / Unsplash

Негативное влияние алкоголя на здоровье мозга и связь его употребления с амнезией раскрыло Министерство здравоохранения России.

«Организм воспринимает поступление алкоголя как аварию в центральной нервной системе. Происходит это из-за токсинов, повреждающих нейроны головного мозга вследствие потребления алкоголя», — говорится в сообщении.

Под воздействием алкоголя перестают нормально функционировать разные участки мозга. Так, наступает фрагментарная потеря памяти, а в тяжелых случаях — амнезия.

При амнезии кажется, будто часть дня стерта из памяти. В Минздраве отметили, что к симптомам алкогольной амнезии относят дезориентацию в пространстве и времени, ощущение полной беспомощности; повышенную тревожность, плохое настроение и агрессивность; слабость в теле; страх из-за невозможности восстановить картину вечера; чувство стыда и вины.

Ранее врач высказался о безопасной дозе алкоголя. Вдовин предупредил, что регулярное употребление спиртного даже в малых дозах приводит к алкоголизму.

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