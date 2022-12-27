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20:40, 27 декабря 2022
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Врач призвала россиян ограничить дозы алкоголя и оливье

Врач призвала россиян ограничить дозы алкоголя и оливье
Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Ограничить дозу алкоголя и порции оливье в новогодние праздники призвала россиян в Тelegram-канале Минздрава России главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.

«Праздники — время укрепить иммунную систему, поэтому проводить их в дружбе с алкоголем категорически нельзя, а особенно когда прием спиртных напитков чередуется с поглощением жирной, жареной, соленой пищи в ночное время», — сказала врач.

Также Драпкина предостерегла от переедания в новогоднюю ночь. По ее словам, без традиционных атрибутов праздника — оливье, селедки под шубой, мандаринов — обойтись сложно, но главное — не терять чувство меры.

Чтобы не навредить здоровью, терапевт рекомендовала поддерживать физическую активность, а не лежать все праздники дома. Можно погулять с семьей, покататься на коньках, на лыжах или ледянках, слепить с детьми снеговика или заняться физической активностью дома, в спортивном зале, сходить в бассейн. Важно стараться соблюдать режим дня, чтобы днем чувствовать себя бодро. При этом Драпкина отметила, что в каникулы можно устроить «ленивый» день, но только один.

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