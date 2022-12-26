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09:16, 26 декабря 2022
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В московской скорой помощи назвали самые опасные новогодние забавы

В московской скорой помощи назвали самые опасные новогодние забавы
Фото: Зыков Кирилл / Агентство «Москва»

Новогодние забавы, которые представляют наибольшую опасность для здоровья детей и взрослых «Мосленте» назвал заместитель главного врача по медицинской части, заведующий подстанцией № 59, врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова Департамента здравоохранения города Москвы, Евгений Данилов.

«Что касается самой травматичной атрибутики новогодних праздников, то это, в первую очередь, как раз санки и "ватрушки", а также петарды и фейерверки, которые могут взрываться прямо в руках, а обжигать не только кожу, но и глаза», — отметил специалист.

По его словам, в скорую обращаются также люди, которые получили травмы от неправильного обращения с бенгальскими огнями и пробками из-под шампанского.

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