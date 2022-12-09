Нарколог дал советы по употреблению алкоголя на новогоднем корпоративе

Советы по употреблению алкоголя на новогоднем корпоративе от главного внештатного специалиста, психиатра-нарколога Минздрава Московской области Виталия Холдина публикует пресс-служба ведомства. Эксперт перечислил меры, необходимый для того, чтобы после праздника не было стыдно перед коллегами.

«В декабре нас всегда ожидает много предновогодних встреч, которые, к сожалению, редко обходятся без спиртных напитков. Конечно, рекомендуется совсем исключить алкоголь из рациона, но если вы все-таки решили выпить, стоит придерживаться некоторых правил», — заявил Холдин.

Нарколог дал совет ни в коем случае не выпивать на голодный желудок — это усилит токсическое влияние спиртного на организм. Всасывание алкоголя лучше всего замедляет мягкая горячая еда, поэтому обязательно нужно закусывать, добавил он.

«Предпочтение лучше всего отдать некрепкому алкоголю, напиткам без добавления сахара. Например, сухое белое вино, которое можно еще разбавить водой», — сказал Холдин.

Собеседник «Мосленты» также посоветовал больше двигаться во время вечеринки — танцевать, выходить на свежий воздух, смотреть на салюты и фейерверки. Любое движение лучше, чем сидеть весь вечер за столом и выпивать, подчеркнул он.

«Если на празднике присутствуют дети, не выпивайте при них и не наливайте им детское шампанское, так как этим вы формируете модель поведения по употреблению алкоголя. Наоборот, покажите ребенку на своем примере, что праздники могут быть веселыми и без таких напитков», — призвал врач.

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