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05:26, 08 февраля 2023
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Нарколог оценил вред алкоголя во время похудения

Нарколог оценил вред алкоголя во время похудения
Фото: Anastasiia Krutota / Unsplash

Вред употребления алкоголя во время похудения объяснил главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин. Его цитирует пресс-служба министерства.

«Есть мнение, что употребление алкоголя небольшими дозами не наносит вред фигуре. Однако на самом деле приём спиртных напитков, значительно замедляет процесс похудения, а в некоторых случаях сводит на нет все усилия. Если хотите сбросить лишние килограммы и прийти в форму, лучше вообще отказаться алкоголя», — посоветовал Холдин.

Нарколог объяснил, что после употребления спиртного у человека повышается аппетит. Кроме того, в алкоголе содержатся «пустые» калории, которые не приносят организму пользы и приводят к набору веса.

Ранее Холдин предупредил об опасности безалкогольного пива. Он сообщил, что в этом напитке все же имеется небольшая концентрация спиртного.

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