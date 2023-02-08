Нарколог оценил вред алкоголя во время похудения

Вред употребления алкоголя во время похудения объяснил главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин. Его цитирует пресс-служба министерства.

«Есть мнение, что употребление алкоголя небольшими дозами не наносит вред фигуре. Однако на самом деле приём спиртных напитков, значительно замедляет процесс похудения, а в некоторых случаях сводит на нет все усилия. Если хотите сбросить лишние килограммы и прийти в форму, лучше вообще отказаться алкоголя», — посоветовал Холдин.

Нарколог объяснил, что после употребления спиртного у человека повышается аппетит. Кроме того, в алкоголе содержатся «пустые» калории, которые не приносят организму пользы и приводят к набору веса.

Ранее Холдин предупредил об опасности безалкогольного пива. Он сообщил, что в этом напитке все же имеется небольшая концентрация спиртного.