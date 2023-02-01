Нарколог предупредил об опасности безалкогольного пива

Об опасности безалкогольного пива предупредил в беседе с «Мослентой» психиатр-нарколог, главный внештатный специалист Минздрава Московской области Виталий Холдин. Он сообщил, что в этом напитке все же имеется небольшая концентрация спиртного.

«В безалкогольном пиве алкоголь есть, порядка 0,5-1 процента. Многие думают, что такое пиво безвредно, и выпивают сразу несколько банок. В результате в организме повышается концентрация алкоголя, и он начинает негативно воздействовать на печень, почки и другие внутренние органы», — рассказал врач.

Кроме того, безалкогольное пиво содержит большое количество легко усваиваемых углеводов. Они вызывают подъем уровня сахара в крови, что приводит к проблемам с лишним весом, нарушениям обмена веществ и росту риска развития сахарного диабета второго типа. Несмотря на то что формально в «нулевке» нет алкоголя, его регулярное употребление все же может привести к зависимости от спиртного.

Ранее врач-нарколог Юрий Сиволап предупредил об опасности употребления домашних вин.