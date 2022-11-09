Стало известно о влиянии алкоголя и табака на развитие рака кишечника

О рисках развития рака толстой кишки, связанных с постоянным употреблением алкоголя и курением табака, рассказал в беседе с «Мослентой» заместитель главного врача по хирургической помощи городской больницы «ММКЦ “Коммунарка”» Игорь Лебедев.

По словам специалиста, вредные привычки — не самые основные причины онкологического заболевания, но могут стать факторами, ускоряющими процесс появления опухоли.

«Механизм развития патологии сложен и включает в себя активацию разных путей ее образования, — подчеркнул специалист. — Кроме того чрезмерное употребление алкоголя вызывает нарушение кровообращения в клетках, что влечет за собой и другие изменения в организме. Постоянное химическое воздействие вредит поверхности слизистой кишечника. Это может привести к хроническому воспалению и образованию “агрессивных” полипов. Последние могут со временем перейти в злокачественные опухоли».

Лебедев отметил, что речь идет об употреблении алкоголя вообще. По его словам, на сегодняшний день нельзя однозначно сказать, существуют ли алкогольные напитки, которые можно уверенно назвать безопасными.

Также врач отметил, что у курильщиков рак прямой кишки обнаруживают чаще, чем у тех, кто никогда не курил.

«Курение усиливает канцерогенное воздействие вещества на слизистую кишечника, — уточнил специалист. — Табак увеличивает риск развития ряда заболеваний, которые сами по себе могут стать фактором развития колоректального рака».

По словам Лебедева, курильщики входят во множество групп риска. Они подвержены и сердечно-сосудистым, и онкологическим заболеваниям. Табачный дым содержит большое количество вредных веществ, и способе вызвать самые разные патологические изменения в самой структуре тканей нашего организма. Не менее опасны жевательный табак, кальяны и электронные испарители.

«Поэтому избежать проблем возможно только после того, как человек бросил курить», — заявил хирург.

Алкоголь и курение Лебедев назвал «немодифицируемыми» факторами риска развития рака прямой кишки, то есть теми, что зависят от образа жизни. Они могут преумножить действие других факторов, сделать с которыми невозможно практически ничего, — возраста, наследственности, экологической обстановки и многих других.

«Задача каждого человека — уменьшить число факторов риска, влияющих на развитие заболевания», — подчеркнул Лебедев и еще раз указал на необходимость отказа от алкоголя и курения.

Также врач отметил, что даже при полном переходе к здоровому образу жизни остаются факторы риска развития онкологического заболевания.

«Ведущее направление в онкологии в современном мире — ранняя диагностика и выявление предраковых состояний с целью раннего и своевременного лечения, — указал Лебедев. — И чем больше у пациента возможных факторов риска, тем раньше и активней должны проводиться обследования».

Ранее были названы способы избежать развития опасных заболеваний кишечника.