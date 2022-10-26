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18:35, 26 октября 2022
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Названы способы избежать развития опасных заболеваний кишечника

Названы способы избежать развития опасных заболеваний кишечника
Фото: Unsplash

Способы избежать развития опасных заболеваний кишечника назвал в официальном Telegram-канале Минздрава России директор НМИЦ колопроктологии имени А.Н. Рыжих профессор Сергей Ачкасов.

«Профилактика развития многих заболеваний желудочно-кишечного тракта — все тот же здоровый образ жизни: сбалансированное питание, предупреждение запоров; умеренные регулярные физические нагрузки и соблюдение гигиенического режима. Также важно своевременно обращаться к колопроктологу при появлении первых тревожных симптомов», — сказал специалист.

Ачкасов напомнил, что колопроктологические заболевания крайне разнородны. Наиболее опасным он назвал самое агрессивное опухолевое заболевание — рак толстой кишки. Проблемы с кишечником увеличивают и риск развития хронического иммуноопосредованного заболевания — язвенного колита. Его пик, по словам врача, приходится на возраст 20-30 и 60-70 лет. Кроме того, распространены синдром раздраженного кишечника и геморрой.

Ранее врач назвал один из неочевидных факторов развития рака. По его словам, онкологические заболевания может спровоцировать чрезмерное потребление простых углеводов.

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