Психолог связала гиперопеку родителей с употреблением алкоголя подростками

Гиперопеку родителей причиной злоупотребления алкоголем подростками назвала в беседе с «Мослентой» психолог Клиники доктора Исаева Евгения Морозова.

«Когда нет возможности сепарироваться, употребление алкоголя становится для ребенка некой душевной анестезией от удушливых взаимоотношений с родителями», — пояснила специалист. Она отметила, что в состоянии опьянения ребенок убегает от реальности и ему становится все равно, что говорят и делают взрослые.

Гиперконтроль диктует ребенку, что родители лучше него знают, что ему нужно, и принимают за него решения. На этом фоне у ребенка подавляется воля, формируется низкая стрессоустойчивость и повышенная чувствительность. Вместе с этим он привыкает подавлять свои чувства.

Склонность к гиперконтролю у взрослых психолог объяснила детскими травмами и повышенной тревожностью. Часто складывается ситуация: родители не хотят отпустить, а у ребенка нет возможности оторваться от них — подавленные злость и раздражение не дают ему этого сделать. Именно в этот момент у подростка может возникнуть зависимость от алкоголя или запрещенных препаратов, подчеркнула Морозова.

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