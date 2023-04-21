48-летняя Алла Довлатова станцевала в откровенном боди
Поклонники попросили телеведущую Довлатову быть скромнее после танцев в откровенном боди.
Костюмы для нового спектакля продемонстрировала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) 48-летняя актриса, теле- и радиоведущая Алла Довлатова. Под песню «Королева» экс-солиста группы «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина она станцевала в них на камеру и выложила видео в сеть.
В июне в столичном Театре Антона Чехова состоится премьера спектакля «Не понравится — уйду!» с участием Довлатовой. Актриса появится на сцене в шести разных костюмах, в том числе в шелковом розовом халате и черном боди. В комментариях она объяснила, что сыграет в постановке несколько разных женщин.
Некоторые поклонники посчитали наряды слишком откровенными и попросили артистку быть поскромнее. «Алла, что с вами?!», «Аллочка, поскромнее, пожалуйста… Как-то неудобно за вас. Кривляетесь, вытанцовываете… Неуместно так», — написали они.
В то же время большинство юзеров восхитились фигурой знаменитости и отметили, что ей идет абсолютно любой наряд.
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