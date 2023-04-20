Известный турецкий блогер исполнил танец живота в Москве и разозлил горожан

«Мерзко и тупо, но имеет право», «Нашел, чем хвастать», «Почему мне кажется, что он из холлофайбера?», «Вот, оказывается, как выглядит танец живота. Я не на то ходила!», «Даже смотреть противно», — прокомментировали юзеры.

Однако нашлись и те, кого танец блогера развеселил. «А мне он понравился», «Крутой мужик», «Почему так много тех, кто судит?» — написали они.

Турецкий блогер Ченгиз прославился в соцсетях благодаря танцу живота. Мужчина снимает одинаковые видео под уже узнаваемую многими музыку в разных локациях.

Ранее танец работника ЖКХ в одном из столичных дворов попал на видео и развеселил пользователей сети.