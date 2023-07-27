48-летняя Алла Довлатова показала фигуру в бикини

Фигуру в бикини показала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) 48-летняя теле- и радиоведущая Алла Довлатова. В посте она раскрыла свои способы поддерживать тело в форме.

«Утром на голодный желудок выпиваю стакан теплой воды, после чего сразу приступаю к вакуумной гимнастике с йоговским дыханием (животом и диафрагмой). Плюс ежедневная 30-минутная зарядка на суше или в воде, а два-три раза в неделю — часовые занятия йогой или аквааэробикой», — рассказала Довлатова.

Знаменитость добавила, что влияние на ее внешний вид также оказывает питание. Она отказалась от простых углеводов, круп, картофеля, кукурузы, соли, сладкого и мучного.

«Питание у меня двухразовое за счет отказа от завтрака. Только мясо, рыба, морепродукты, фрукты и овощи», — отметила ведущая.

Довлатова уточнила, что придерживается интервального голодания: питается в течение шести часов после 18 часов голода. Помимо этого, она выпивает не менее 2,5 литра воды ежедневно.

«Плюс различные процедуры и операции, уколы красоты, бани, массажи… Мне нравится мое отражение в зеркале, и я благодарна за него своей силе воли!» — заключила она.

Ранее о регулярных тренировках и интервальном голодании ради фигуры заявила певица Жасмин.