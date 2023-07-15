Певица Жасмин раскрыла способы поддержания тела в форме

О регулярных тренировках и интервальном голодании ради фигуры заявила в интервью «Леди Mail.ru» певица Жасмин.

Артистка начала поправляться, когда училась в седьмом классе. Уже тогда она поняла, что над своим телом ей придется серьезно и беспрерывно работать.

«Я не могу позволить себе даже небольших отклонений от стандартов правильного питания. Иногда мне кажется, что стоит мне просто понюхать блинчики, которые готовлю детям, как уже сам запах откладывается лишними килограммами», — поделилась Жасмин.

Несколько месяцев назад певица открыла для себя интервальное голодание. Теперь она может есть только в течение пяти определенных часов в сутки, а в остальные 19 часов голодает.

Трижды в неделю Жасмин посещает спортзал. Даже во время гастролей и отпусков она уделяет время этой важной составляющей своей жизни.

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