48-летняя Алла Довлатова показала «вид сзади» в купальнике

Новыми фотографиями с отдыха в красном купальнике поделилась с подписчиками в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) 48-летняя российская телеведущая и актриса Алла Довлатова. На одном из снимков артистка показала «вид сзади», продемонстрировав ягодицы. Увиденное возмутило многих пользователей сети.

«Ну что же за мир сейчас такой? Не обходится ни один пост без голых фото!», «Вид сзади необязателен», «Стыд совсем потеряли тетки! Они думаю, что это кому-то надо», — возмутились юзеры.

Однако нашлись и те, кто похвалил Довлатову за сохранение хорошей физической формы и выразили ей свое восхищение. «Любуюсь похудевшей и отлично выглядевшей Аллой», «Красивая женщина, красивые формы! Все свое, показать не стыдно», «И кто скажет, что у этой женщины трое детей?» — написали они.

На новой серии фотографий актриса позирует в слитном красном купальнике с рюшами в области плеч. Сейчас она находится на отдыхе в Сочи.

Ранее пользователей сети восхитили ноги гимнастки Ляйсан Утяшевой на фото в купальнике.