Соведущий Малышевой раскрыл три способа борьбы с аллергией на холод

Три способа борьбы с аллергией на холод раскрыл в своем Telegram-канале известный иммунолог, педиатр и соведущий Елены Малышевой в программе «Жить здорово!» Андрей Продеус. При этом недуге люди испытывают зуд кожи, затруднение дыхания и другие неприятные симптомы во время понижения температуры в осенне-зимний период.

Пациентам с такой аллергией Продеус посоветовал всегда выходить на улицу в варежках или перчатках. Надевать их нужно еще в помещении, чтобы сохранить тепло. Дышать на улице нужно через балаклаву или шарф, чтобы вдыхаемый воздух успевал согреться. Перед выходом из помещения врач рекомендовал нанести на руки и на лицо жирный крем. Этот лайфхак, по его словам, серьезно облегчает симптомы аллергии.

«При аллергии на холод необходимо снять отек, поэтому лекарства должны быть такие же, как при обычной аллергии: противовоспалительные препараты, капли и таблетки. Если заболевание проявляется в основном на коже, может быть достаточно таблеток. Нужно профилактировать охлаждение конечностей и стараться дышать более согретым воздухом. Очень важно делать это через нос», — дал другие рекомендации эксперт.

Ранее Продеус подробнее рассказал об основных симптомах холодовой аллергии. В первую очередь заболевание проявляется в виде зуда на коже, трещинок, шершавости и сухости кожи, отека слизистой носа, сильно затрудняющего дыхание.