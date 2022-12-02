20:10, 02 декабря 2022
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Известный иммунолог назвал основные симптомы аллергии на холод
Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ
Основные симптомы аллергии на холод назвал в своем Telegram-канале известный иммунолог, педиатр и соведущий Елены Малышевой в программе «Жить здорово!» Андрей Продеус.
«Аллергия на холод — это особый тип аллергической реакции, при которой низкая температура является провоцирующим фактором», — пояснил специалист. В первую очередь заболевание проявляется в виде зуда на коже, трещинок, шершавости и сухости кожи, отека слизистой носа, сильно затрудняющего дыхание.
Кроме того, аллергия может сопровождаться зудом глаз, чиханием, кашлем и затрудненном дыхании при выходе на холодный воздух, продолжил Продеус.
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