Известный иммунолог назвал основные симптомы аллергии на холод

Основные симптомы аллергии на холод назвал в своем Telegram-канале известный иммунолог, педиатр и соведущий Елены Малышевой в программе «Жить здорово!» Андрей Продеус.

«Аллергия на холод — это особый тип аллергической реакции, при которой низкая температура является провоцирующим фактором», — пояснил специалист. В первую очередь заболевание проявляется в виде зуда на коже, трещинок, шершавости и сухости кожи, отека слизистой носа, сильно затрудняющего дыхание.