Врач назвала способы облегчить симптомы аллергии на холод

Способы облегчить симптомы аллергии на холод назвала «Мосленте» кандидат медицинских наук Ирина Юзуп. При этом недуге у пациентов краснеет кожа, появляются волдыри и зуд.

«В первую очередь следует постараться избегать контактов с холодными предметами, тщательно разогревать пищу и напитки, одеваться, максимально закрывая кожные покровы, принимать антигистаминные препараты, назначенные врачом», — посоветовала врач.

Юзуп порекомендовала укреплять общий иммунитет и ввести в рацион жиры. Перед этим необходимо проверить печень и желчеотток, нормализовав работу этой системы организма, предупредила эксперт.

Ранее три способа борьбы с аллергией на холод раскрыл иммунолог, педиатр и соведущий Елены Малышевой в программе «Жить здорово!» Андрей Продеус. Перед выходом из помещения врач рекомендовал нанести на руки и на лицо жирный крем.