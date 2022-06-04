Выявлена наиболее подверженная аллергии на солнце группа людей, сообщили в Роскачестве.

По словам кандидата медицинских наук, аллерголога-иммунолога, педиатра GMS CLINICА Анны Усачевой, аллергию на солнце также называют солнечной крапивницей. Она представляет собой реакцию на ультрафиолетовую часть спектра солнечного излучения. Столкнуться с ней может любой человек, отметила врач. Однако наиболее склонны к ней аллергики, в частности страдающие от атопического дерматита, и люди со светлой кожей или семейным анамнезом.

«Этот вид аллергии является временным и сезонным. Обычно она возникает с мая по август, после пребывания на солнце. Спровоцировать появление аллергии можно и зимой, начав подготовку к пляжному сезону с посещения солярия. После него возможно появление симптомов крапивницы», — сказала Усачева.

Зачастую аллергия проявляется в виде сыпи (крапивницы) или небольших волдырей спустя несколько минут после пребывания на солнце, но иногда она может появиться через несколько дней. В таком случае аллерголог советует принять антигистаминные препараты, чтобы уменьшить реакцию и снять зуд.

Ранее доктор Мясников оценил вред препаратов от аллергии. При этом он отметил, что в ряде случаев медикаменты можно принимать годами без вреда для печени.