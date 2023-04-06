Названы самые опасные для аллергиков округа Москвы

Карту округов Москвы для аллергиков опубликовало издание msk1.ru. Стало известно, что меньше всего аллергенов растительного происхождения в центральном округе Москвы из-за практически полного отсутствия крупных зеленых зон. Самым опасным для аллергиков назван северо-запад города.

Как сообщает источник, кроме ЦАО меньше всего аллергенных деревьев можно встретить на севере, западе и юго-западе столицы. Умеренно опасными округами были названы Северо-Восточный, Восточный, Юго-Восточный и Южный. На юге города преобладают безопасные хвойные деревья, ивы и дубы. Однако нередко можно встретить и аллергенную ольху, из-за нее эта местность оказалась в середине рейтинга.

Самым зеленым и самым опасным округом Москвы был определен Северо-Западный. Здесь расположились Алешкинский лесопарк, Покровское-Стрешнево и Серебряный Бор с большим количеством аллергенной ольхи и липы.

По словам врача-аллерголога Сергея Масальского, самым главным врагом аллергиков в европейской части страны является береза, цветение которой приходится на конец апреля. В связи с этим прием антигистаминных препаратов рекомендуется начать заранее, обычно за несколько недель до начала периода цветения, пишет издание.

Сезон цветения ольхи в столице начнется уже в ближайшее время, а липа зацветет в конце мая. Эти деревья специалисты наравне с березой называют наиболее опасными для аллергиков.

Ранее аллергикам в период цветения посоветовали носить защитные маски, использовать специальные спреи, а также максимально закрывать головными уборами и очками голову и лицо.