В программе Малышевой перечислили правила профилактики аллергии на молоко

Правила профилактики аллергии к белкам коровьего молока перечислили в популярной программе «Жить здорово» врач-терапевт Елена Малышева и врач-иммунолог Андрей Продеус. Они напомнили, что молоко входит в число истинных пищевых аллергенов, и подчеркнули, что важно не путать истинную аллергию на молоко с непереносимостью молочного сахара.

«Молоко содержит молочный сахар — лактозу. Непереносимость молока — это вообще не аллергия, это отсутствие или нехватка фермента лактазы. Примерно 80 процентов лактазной недостаточности, которая проявляется у детей, с возрастом проходит. Аллергия же на молоко может проявляться возникновением сыпи, отеком или удушье», — рассказали врачи.

Первое правило профилактики аллергии к белкам коровьего молока — это грудное вскармливание, заявил Продеус. «Когда мама кушает молочные продукты, белки должны попадать в организм ребенка. Если необходимая доза не будет попадать в его организм, он не разовьет толерантность!» — пояснил врач.

Второе правило: ни в коем случае цельное молоко не должно быть в рационе ребенка в течение первых полутора лет жизни, продолжил иммунолог. «Поэтому мы говорим о смесях и специальных продуктах для детей. Можно йогурты, кефир, творог, но цельное молоко — нет», — сказал он.

Третье правило: все продукты из топленого молока являются в разы большими аллергенами, чем сырое молоко. Младенцам их употреблять также не следует, добавил Продеус.

Ранее в программе Малышевой раскрыли опасность некоторых привычек для пищеварения. Так, в числе опасных для пищеварения были названы перекусы на ночь.