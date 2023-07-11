Альпинист сорвался с высоты в Подмосковье

Альпинист сорвался с четырехметровой высоты в Рузском городском округе, сообщает Telegram-канал Московской областной противопожарно-спасательной службы.

По имеющейся информации, команда спортсменов отрабатывала элементы на склоне недалеко от деревни Васильевское. Один из альпинистов закрепил снаряжение на камне, однако тот неожиданно сорвался и придавил мужчину.

Коллеги спортсмена сразу вызвали экстренные службы. Спасатели обеспечили неподвижность ног пострадавшего, затем перенесли в карету скорой помощи. Далее мужчину доставили в областную больницу с подозрением на закрытый перелом бедра и многочисленные ушибы.

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