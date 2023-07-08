В Москве рабочий сорвался с высоты 17-го этажа и погиб

На северо-востоке столицы строитель сорвался с высоты 17-го этажа в котлован и погиб на месте, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве.

По данным ведомства, происшествие случилось на одном из строительных объектов на 2-й улице Марьиной рощи. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее стало известно, что на юго-востоке Москвы рабочий упал в колодец во время покраски и погиб.