12:53, 08 июля 2023
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В Москве рабочий сорвался с высоты 17-го этажа и погиб
На северо-востоке Москвы строитель сорвался с высоты 17-го этажа и погиб.
Фото: РИА Новости
На северо-востоке столицы строитель сорвался с высоты 17-го этажа в котлован и погиб на месте, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве.
По данным ведомства, происшествие случилось на одном из строительных объектов на 2-й улице Марьиной рощи. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.
Ранее стало известно, что на юго-востоке Москвы рабочий упал в колодец во время покраски и погиб.