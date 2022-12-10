Алсу показала наряд для съемок в ремейке «Иронии судьбы»

Наряд для съемок в ремейке фильма «Ирония судьбы» показала певица Алсу в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Артистка предстанет в новом проекте телеканала ТНТ в образе из своего знаменитого клипа «Зимний сон».

39-летняя исполнительница примерила светлый парик, уложенный в две косички, длинный белый свитер и белые гольфы. Алсу напомнила подписчикам, что песня «Зимний сон» была выпущена в 1999 году, когда ей было 15 лет. По сюжету популярного клипа, девочка-подросток влюбляется во взрослого мужчину. «Лолита уже не та», — пошутила по этому поводу певица.

Подписчики звезды по-разному восприняли возвращение «Лолиты». «Ты опять помолодела», «Вы всегда красивая», — восхитились поклонники. Кто-то счел образ артистки неуместным. «Вы далеки от того времени», «Не похожа, видны следы коррекции лица», — написали комментаторы.

Фильм «Самоирония судьбы» с участием Алсу, певцов Ольги Бузовой и Филиппа Киркорова, комиков Михаила Галустяна и Павла Воли и других звезд отечественного шоу-бизнеса покажут зрителям 31 декабря. Ранее Бузова ответила на критику, обрушившуюся на нее из-за съемок в проекте.