Бузова ответила на критику за съемки в ремейке «Иронии судьбы»

Певица Ольга Бузова, снявшаяся в ремейке фильма «Ирония судьбы» на телеканале ТНТ, ответила на критику, обрушившуюся на нее в интернете. В своем Telegram-канале артистка заявила, что считает удачной идею переснять культовую картину режиссера Эльдара Рязанова с современными звездами.

«Согласитесь, это же очень крутая идея от ТНТ — взять и обновить такой легендарный фильм, который у нас у всех ассоциируется с Новым Годом. Это традиция для нашей страны. И я счастлива стать частью этой новой традиции», — написала Бузова.

Певица добавила, что таким образом телеканал пытается заинтересовать современных подростков советской классикой. «А может быть, после этого ребята на каникулах включат не запрещенного "Гарри Поттера", а посмотрят и "Девчат" с [актрисой] Надеждой Румянцевой, и "Вокзал для двоих" с [актерами] Олегом Басилашвили и Людмилой Гурченко… И вообще откроют новое кино, то кино, которое мы все с вами так любим. Давайте смотреть на все ситуации под разным углом», — обратилась Бузова к критикам.

Звезда подчеркнула, что не собирается в дальнейшем отказываться от участия в подобных проектах. «Вы думаете, я испугаюсь, начну отказываться от интересных предложений и ролей, сяду дома и по вашему подобию буду писать всем злостные комментарии?! Нет! Не дождетесь», — заключила Бузова.

Фильм «Самоирония судьбы» с участием Бузовой, певца Филиппа Киркорова, комиков Михаила Галустяна и Павла Воли и других звезд отечественного шоу-бизнеса покажут зрителям 31 декабря. Певица исполнит роль Гали, невесты главного героя Жени Лукашина, которую в оригинальной картине сыграла актриса Ольга Науменко.

Ранее о ремейке «Иронии судьбы» высказался продюсер Вадим Цыганов. Он назвал новый проект «мерзким продуктом».