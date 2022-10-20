Певица Алсу раскрыла секрет хорошей формы

Секрет хорошей формы раскрыла певица Алсу в интервью изданию «7 дней». Артистка отметила, что ей повезло с генетикой.

«Моя мама прекрасно выглядит для своих лет, притом что практически ничего не делает с лицом, даже иногда кремом забывает пользоваться. Так что мне просто повезло», — пояснила певица. Несмотря на это, Алсу сообщила, что посещает косметолога, делает различные процедуры и «уколы красоты».

Кроме того, артистка следит за питанием. «Не ем жареное, сильно острое, жирное, кислое, пересоленное. Организм сам постепенно отказывается от таких вредных вещей. Мой основной рацион — это рыба, овощи. Могу позволить себе что-то сладкое, но в меру», — рассказала звезда.

Алсу также заявила, что поддерживать внешний вид ей помогает позитивное окружение. «Стараюсь максимально, насколько возможно, оградить себя от "токсичных" личностей», — призналась она.

Ранее секрет поддержания тела в хорошей форме раскрыла звезда передачи «Танцы на ТНТ» Марина Каташинская. Титулованная танцовщица сообщила, что практикует йогу.