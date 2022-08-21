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Звезда передачи «Танцы на ТНТ» раскрыла секрет поддержания тела в хорошей форме

Звезда передачи «Танцы на ТНТ» раскрыла секрет поддержания тела в хорошей форме
Фото: Danielle Cerullo / Unsplash

Звезда передачи «Танцы на ТНТ», «Dance.Революция», восьмикратная чемпионка мира по бальным танцам Марина Каташинская в беседе с «Мослентой» раскрыла секрет поддержания тела в хорошей форме

Титулованная танцовщица рассказали, что для поддержания хорошего физического состояния практикуют йогу. «На самом деле все занятия начинаются с самого пробуждения. Нет ничего сложного или специфического. Вы просыпаетесь и даете своему телу заряд энергии, просто потягиваясь в кровати, вытягивая сначала одну руку, потом другую и то же самое проделывая с ногами. А мы привыкли включиться, сбросить с себя одеяло и сразу побежать. Это очень нездорово, потому что циркуляция крови при переходе из горизонтального в вертикальное положение меняется. Если он проходит слишком резко, возникает мощная нагрузка на организм. Это неправильно. Сначала нужно пробудиться, потянуться, встать и поделать хотя бы элементарные движения, чтобы сделать мышцы пластичными», — поделилась собеседница.

По ее словам, начинать упражнения стоит с легких нагрузок, тогда тело постепенно привыкнет к постоянной активности в своей повседневной жизни.

Ранее телеведущие Ирина Пудова и Антон Привольнов, а также участница «Гонки Героев» Злата Чепурная поделились с москвичами секретами ЗОЖ.

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