Стало известно об ампутации обеих кистей рук у Костомарова

Об ампутации обеих кистей рук у фигуриста Романа Костомарова стало известно журналистам «Комсомольской правды». По информации их источника в медицинских кругах, ранее спортсмену удалили стопы, но некроз начался и на руках.

«Костомарову провели вторую операцию. Ампутировали обе кисти рук», — сообщил источник. Издание подчеркнуло, что официального подтверждения этой информации пока не получило.

Позже Telegram-канал Mash частично опроверг информацию издания. По их данным, Костомарову ампутировали несколько пальцев на обеих руках, а не кисти полностью.

«По нашей информации, врачи вовремя остановили заражение и спасли конечности спортсмену. Сейчас фигурист находится в сознании, его состояние продолжают поддерживать с помощью подачи кислорода через специальную трубку в гортани», — говорится в публикации.

Ранее 10 февраля сообщались новые подробности о состоянии здоровья госпитализированного в Москве фигуриста Костомарова. Стало известно, что спортсмен дал согласие на ампутацию пальцев рук в случае, если некроз будет угрожать жизни.