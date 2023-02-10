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10:09, 10 февраля 2023
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Стали известны новые подробности о состоянии здоровья Костомарова

Стали известны новые подробности о состоянии здоровья Костомарова
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Новые подробности о состоянии здоровья госпитализированного в Москве фигуриста Романа Костомарова стали известны каналу «112». Сообщается, что спортсмен дал согласие на ампутацию пальцев рук в случае, если некроз будет угрожать жизни.

«Олимпийский чемпион пришел в себя после операции, температура тела в норме. Если левую стопу пришлось ампутировать, то на правой зачистили большую область ступни: удалили пятку и некоторые пальцы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас пальцы Костомарова почернели и неактивны. Общее состояние фигуриста медики оценивают как крайне тяжелое и пока не снимают его с аппарата ИВЛ.

Ранее стало известно об ампутации стоп у фигуриста Романа Костомарова. Врачи провели операцию с целью остановить некроз.

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