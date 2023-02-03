Cтало известно об ампутации пальцев ног у фигуриста Костомарова

Фигуристу Роману Костомарову, госпитализированному в Москве, ампутируют пальцы ног. О принятом врачами решении стало известно Telegram-каналу Mash.

По данным источника, операция пройдет в ближайшее время. Костомаров более пяти дней был подключен к аппарату ЭКМО, из-за этого у фигуриста пострадали сосуды и началась гангрена. На данный момент у спортсмена велик риск развития пневмонии и сепсиса, уточнили в Mash.

Врачи борются за сохранение пальцев на руках Костомарова. По прогнозам медиков, фигурист еще долго будет подключен к аппарату ИВЛ. Сейчас он дышит через трахеостому.

Ранее в СМИ появилась информация о положительной динамике в состоянии Костомарова. В частности, у него отпала необходимость в операции на сердце. Спортсмен попал в реанимацию вечером 9 января. Некоторое время он находился в тяжелом состоянии без изменений, но уже с 25 января Костомаров начал общаться с родными.