Стали известны новые подробности о состоянии госпитализированного Костомарова

Новые подробности о состоянии госпитализированного в Москве фигуриста Романа Костомарова стали известны «РБК Спорт».

Два источника в окружении спортсмена сообщили изданию, что анализы Костомарова стали гораздо лучше, а врачи прослеживают положительную динамику.

Накануне «Газета.Ru» сообщала, что состояние олимпийского чемпиона остается стабильным. У спортсмена спала высокая температура, а также пришло в норму сердцебиение. Стало известно, что ему теперь не понадобится операция на сердце.

Ранее сообщалось, что спортсмен по-прежнему находится на аппарате ИВЛ, но состояние его легких улучшается. Костомаров попал в реанимацию вечером 9 января. Некоторое время он находился в тяжелом состоянии без изменений, но уже с 25 января Костомаров начал общаться с родными.